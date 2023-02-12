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26 минут назад

Российский посол рассказал о военном сотрудничестве с Бахрейном

Lenta.ru

Российский посол в Бахрейне Алексей Скосырев рассказал, что нынешняя геополитическая ситуация в мире не помешала военному сотрудничеству Москвы и Манамы, сообщает РИА Новости.

Российский посол рассказал о военном сотрудничестве с Бахрейном
Фото: flickr.comflickr.com

Дипломат заявил, что как военное, так и военно-техническое сотрудничество между странами продолжается, пусть даже и в скромных масштабах. Он добавил, что оборонные ведомства двух государств находятся в постоянном контакте друг с другом.

Ранее американский журнал Foreign Affairs указал на то, что многие страны за пределами Северной Америки и Европы после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, вопреки ожиданиям, не заняли сторону Запада в борьбе с Россией. Мир ждет еще большая разобщенность, предрек автор. По его мнению, большинство государств пытаются приспособиться к формирующемуся миропорядку, исходя из собственных интересов.

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