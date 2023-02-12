Российский посол рассказал о военном сотрудничестве с Бахрейном

Российский посол в Бахрейне Алексей Скосырев рассказал, что нынешняя геополитическая ситуация в мире не помешала военному сотрудничеству Москвы и Манамы, сообщает РИА Новости.

Дипломат заявил, что как военное, так и военно-техническое сотрудничество между странами продолжается, пусть даже и в скромных масштабах. Он добавил, что оборонные ведомства двух государств находятся в постоянном контакте друг с другом.