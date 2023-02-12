В МИД РФ рассказали об обмане Запада по Минским соглашениям

Обман со стороны Запада по поводу целей Минских соглашений требует обязательной фиксации и дальнейшей квалификации в правовом пространстве, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире ТВЦ.

«То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество, и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины , требует обязательной фиксации в правовом пространстве», — рассказала она.

По мнению дипломата, «должны быть не просто разговоры, а квалификация», которую дают юристы. Захарова указала на то, что Германия, Франция и Украина изначально закладывали в Минские соглашения смысл, противоположный тому, что обещали. Представитель МИД уточнила, что Запад дал Украине время на перевооружение.