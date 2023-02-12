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1 час назад

Захарова рассказала об обмане Запада по Минским соглашениям

Lenta.ru

Обман со стороны Запада по поводу целей Минских соглашений требует обязательной фиксации и дальнейшей квалификации в правовом пространстве, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире ТВЦ.

В МИД РФ рассказали об обмане Запада по Минским соглашениям
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, эти государства обманули Совет Безопасности ООН.

«То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество, и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, требует обязательной фиксации в правовом пространстве», — рассказала она.

По мнению дипломата, «должны быть не просто разговоры, а квалификация», которую дают юристы. Захарова указала на то, что Германия, Франция и Украина изначально закладывали в Минские соглашения смысл, противоположный тому, что обещали. Представитель МИД уточнила, что Запад дал Украине время на перевооружение.

«А это означает, что они изначально планировали обман международного сообщества», — добавила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев изначально не планировал выполнять Минские соглашения.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,Совбез ООН,
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