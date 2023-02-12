Пушков обвинил западные СМИ в разжигании кризиса на Украине

По мнению сенатора, они создают истеричную атмосферу, постоянно подначивая политиков совершать все более провокационные действия. При этом он посетовал на ход в прошлое «вдумчивой крупной англосаксонской журналистики». Пушков добавил, что среди журналистов еще можно найти наследников прошлой эпохи, отметив, что их количество продолжает сокращаться.