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1 час назад

Пушков обвинил западные СМИ в разжигании кризиса на Украине

Lenta.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале выступил с обвинениями в адрес западных СМИ из-за разжигания украинского кризиса путем формирования истеричной атмосферы.

Пушков обвинил западные СМИ в разжигании кризиса на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Западные СМИ, и в первых рядах — британские, играют исключительно вредоносную роль в разжигании украинского кризиса», — написал он.

По мнению сенатора, они создают истеричную атмосферу, постоянно подначивая политиков совершать все более провокационные действия. При этом он посетовал на ход в прошлое «вдумчивой крупной англосаксонской журналистики». Пушков добавил, что среди журналистов еще можно найти наследников прошлой эпохи, отметив, что их количество продолжает сокращаться.

Ранее обозреватель британской газеты The Times Мэттью Пэррис заявил, что роль Запада должна заключаться не только в бесплатных поставках вооружения Киеву, он также должен иметь право участвовать в будущих переговорах о урегулировании кризиса на Украине.

Политика,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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