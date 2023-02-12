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11 минут назад

Захарова призвала НАТО собрать экстренный саммит после публикаций СМИ о "Северных потоках"

Российская Газетаиещё 4

После публикации расследований американского журналиста Сеймура Херша и других представителей СМИ о причастности США к терактам на "Северных потоках" нужно созвать экстренный саммит НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова обратилась с призывом к НАТО после публикаций СМИ о "Севпотоках"
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

В своем Telegram-канале она поинтересовалась, где же "натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам", которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что якобы есть факты. При этом они никогда никаких фактов никому не предъявляли.

В ситуации же с "Северными потоками" фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, а также косвенные улики, добытые журналистами. "Когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?" - задалась вопросом Захарова.

Напомним, ранее журналист из США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под "Северные потоки" в 2022 году заложили американские водолазы. По его данным, они сделали это еще летом под прикрытием учений НАТО Baltops, а в сентябре ее активировали норвежцы при помощи гидроакустического буя.

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После этой статьи МИД Китая призвал американские власти объясниться перед мировым сообществом. Если выводы расследования Херша соответствуют действительности, поведение США будет оценено, как неприемлемое. В Пекине подчеркнули, что Вашингтон понесет ответственность за свои действия и будет "объясняться перед мировым сообществом".

Политика,Северный поток 2,Учения НАТО,Саммит,Сеймур Херш,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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