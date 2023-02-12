Захарова обратилась с призывом к НАТО после публикаций СМИ о "Севпотоках"

После публикации расследований американского журналиста Сеймура Херша и других представителей СМИ о причастности США к терактам на "Северных потоках" нужно созвать экстренный саммит НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

В своем Telegram-канале она поинтересовалась, где же "натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам", которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что якобы есть факты. При этом они никогда никаких фактов никому не предъявляли.

В ситуации же с "Северными потоками" фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, а также косвенные улики, добытые журналистами. "Когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?" - задалась вопросом Захарова.

Напомним, ранее журналист из США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под "Северные потоки" в 2022 году заложили американские водолазы. По его данным, они сделали это еще летом под прикрытием учений НАТО Baltops, а в сентябре ее активировали норвежцы при помощи гидроакустического буя.