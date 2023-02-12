Захарова обратилась с призывом к НАТО после публикаций СМИ о "Севпотоках"

После публикации расследований американского журналиста Сеймура Херша и других представителей СМИ о причастности США к терактам на "Северных потоках" нужно созвать экстренный саммит НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она поинтересовалась, где же "натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам", которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что якобы есть факты. При этом они никогда никаких фактов никому не предъявляли.
В ситуации же с "Северными потоками" фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, а также косвенные улики, добытые журналистами. "Когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?" - задалась вопросом Захарова.
Напомним, ранее журналист из США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под "Северные потоки" в 2022 году заложили американские водолазы. По его данным, они сделали это еще летом под прикрытием учений НАТО Baltops, а в сентябре ее активировали норвежцы при помощи гидроакустического буя.
После этой статьи МИД Китая призвал американские власти объясниться перед мировым сообществом. Если выводы расследования Херша соответствуют действительности, поведение США будет оценено, как неприемлемое. В Пекине подчеркнули, что Вашингтон понесет ответственность за свои действия и будет "объясняться перед мировым сообществом".