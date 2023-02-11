Захарова предостерегла Бербок от непоправимой ошибки по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, признавшей ошибкой свои слова о войне стран Европы против России, предостерегла главу германской дипломатии от совершения непоправимых ошибок по Украине.

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Ранее в субботу Бербок признала, что сделала ошибку, заявив в конце января о том, что европейские государства якобы "ведут войну против России".

"Есть пословица, которая звучит: "Не ошибается лишь тот, кто не живет", - объяснила министр свои слова в опубликованном интервью газете Tagesspiegel.

По словам Захаровой, это чрезвычайно важное заявление со стороны Бербок.

"Если Вы осознали свою ошибку искренне, вы это поймете. Должны понять. А если опять лицемерите, то совершаете ошибку уже непоправимую", - написала она в субботу в своем Telegram-канале.

"Послушайте, Анналена, если Вы полагаете, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни, так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведет к убийствам людей из западного оружия", - подчеркнула Захарова.

Дипломат напомнила, что восемь лет Германия поддерживала украинский режим, который убивал людей Донбасса и чтобы прекратить кровопролитие и купировать угрозы его перерастания в очередную мировую войну, Россией была начата спецоперация.

"И тут натовские преступники стали подливать масло в огонь, превращая все это в масштабную бойню", - добавила она.