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21 минуту назад

Захарова призвала Бербок не заниматься эскалацией кризиса, чреватого убийствами людей

RT на русском

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала признание главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок в том, что она совершила ошибку, заявив о войне Запада против России.

Захарова прокомментировала признание Бербок в совершении ошибки
Фото: МИД РФМИД РФ

«Анналена, если Вы полагаете, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни, так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведёт к убийствам людей из западного оружия», — написала она в Telegram.

Глава МИД Германии процитировала пословицу, чтобы объяснить свои слова о "войне против РФ"

Захарова напомнила, что на протяжении восьми лет киевский режим, поддерживаемый Германией, убивал жителей Донбасса. После этого Россия начала спецоперацию для прекращения кровопролития.

«И тут НАТОвские преступники стали подливать масло в огонь, превращая всё это в масштабную бойню. Если Вы осознали свою ошибку искренне, Вы это поймёте. Должны понять. А если опять лицемерите, то совершаете ошибку уже непоправимую», — заключила дипломат.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее признала ошибочными свои слова о том, что Запад «находится в состоянии войны с Россией».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что между НАТО и Россией нет войны, Запад не допустит такой эскалации.

Также газета Bild передавала, что ведомство канцлера ФРГ тщательно фиксирует оплошности Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны Шольца.

Политика,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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