Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала признание главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок в том, что она совершила ошибку, заявив о войне Запада против России.
«Анналена, если Вы полагаете, что все имеют право на ошибки, потому что это часть человеческой жизни, так перестаньте заниматься эскалацией кризиса, которая ведёт к убийствам людей из западного оружия», — написала она в Telegram.
Захарова напомнила, что на протяжении восьми лет киевский режим, поддерживаемый Германией, убивал жителей Донбасса. После этого Россия начала спецоперацию для прекращения кровопролития.
«И тут НАТОвские преступники стали подливать масло в огонь, превращая всё это в масштабную бойню. Если Вы осознали свою ошибку искренне, Вы это поймёте. Должны понять. А если опять лицемерите, то совершаете ошибку уже непоправимую», — заключила дипломат.
Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее признала ошибочными свои слова о том, что Запад «находится в состоянии войны с Россией».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что между НАТО и Россией нет войны, Запад не допустит такой эскалации.
Также газета Bild передавала, что ведомство канцлера ФРГ тщательно фиксирует оплошности Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны Шольца.