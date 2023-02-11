Захарова прокомментировала признание Бербок в совершении ошибки

«И тут НАТОвские преступники стали подливать масло в огонь, превращая всё это в масштабную бойню. Если Вы осознали свою ошибку искренне, Вы это поймёте. Должны понять. А если опять лицемерите, то совершаете ошибку уже непоправимую», — заключила дипломат.