Путин продлил срок службы своему помощнику Левитину

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы своему помощнику Игорю Левитину на год, это следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.
«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 февраля 2024 года помощнику президента РФ Левитину Игорю Евгеньевичу», — говорится в документе.
Чиновник родился 21 февраля 1952 года в поселке Цебриково Одесской области Украинской ССР, и в этом месяце отметит свой 71 День рождения .
Ранее Левитин был министром транспорта и связи России, с 2012 года работает в Администрации президента, сначала в качестве советника главы государства, а с 2013 года — его помощника.
Одновременно с 2012 года является секретарем Государственного совета РФ.
Ранее Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе до 70 лет.