В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
49 минут назад

Путин продлил срок службы своему помощнику Левитину

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы своему помощнику Игорю Левитину на год, это следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.

Путин продлил срок службы своему помощнику Левитину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 февраля 2024 года помощнику президента РФ Левитину Игорю Евгеньевичу», — говорится в документе.

Чиновник родился 21 февраля 1952 года в поселке Цебриково Одесской области Украинской ССР, и в этом месяце отметит свой 71 День рождения .

Ранее Левитин был министром транспорта и связи России, с 2012 года работает в Администрации президента, сначала в качестве советника главы государства, а с 2013 года — его помощника.

Одновременно с 2012 года является секретарем Государственного совета РФ.

Ранее Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе до 70 лет.

Политика,Игорь Левитин,Владимир Путин,Госсовет России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители