Кадыров заявил, что готов вести переговоры с Зеленским один на один

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов вести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским один на один.
«Вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Но я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы», — сказал Кадыров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом, но на основе той реальности, которая существует.
В октябре президент России Владимир Путин отмечал, что Киев отказался от переговоров, однако Москва будет открыта к диалогу, если украинский режим «созреет».