Кадыров заявил, что готов вести переговоры с Зеленским один на один

«Вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Но я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы», — сказал Кадыров в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.