Главными проблемами Европы стали непомерное удорожание жизни и национальное унижение. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Так он прокомментировал недавнее турне украинского президента Зеленского по странам НАТО.

По оценке российского политика, «бородатая фотомодель в зелёной вонючей футболке проехалась цирком шапито по Европе» и высветила две проблемы Старого Света.

Первая проблема, по словам Медведева – непомерное удорожание жизни европейцев. Однако с этим они ещё как-то смогут справиться.

«Меньше есть, реже мыться, прикрутить газовые конфорки… Но чего ж не сделаешь для «победы мифической страны 404», - отметил политик.

Но вторая проблема гораздо хуже. Это национальное унижение.

Сейчас бывшими европейскими империями управляет не только «Большой американский брат». Ими понукают «бывшие неудачники-недомерки» - «княжества» польское и литовское.

«Это очень унизительно. Особенно для прямых потомков граждан Римской империи – квиритов. Да и для потомков воинственных франков и галлов», - считает замглавы Совбеза.

По его мнению, «правление экзальтированных младоевропейских фриков» закончится для старой Европы крахом. Она «исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом». Роль быка сыграют «нахрапистая Америка и предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики».