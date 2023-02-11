В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
31 минуту назад

Медведев назвал главные проблемы Европы

Елена Прошина

Главными проблемами Европы стали непомерное удорожание жизни и национальное унижение. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев назвал главные проблемы Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так он прокомментировал недавнее турне украинского президента Зеленского по странам НАТО.

По оценке российского политика, «бородатая фотомодель в зелёной вонючей футболке проехалась цирком шапито по Европе» и высветила две проблемы Старого Света.

Первая проблема, по словам Медведева – непомерное удорожание жизни европейцев. Однако с этим они ещё как-то смогут справиться.

«Меньше есть, реже мыться, прикрутить газовые конфорки… Но чего ж не сделаешь для «победы мифической страны 404», - отметил политик.

Но вторая проблема гораздо хуже. Это национальное унижение.

Сейчас бывшими европейскими империями управляет не только «Большой американский брат». Ими понукают «бывшие неудачники-недомерки» - «княжества» польское и литовское.

«Это очень унизительно. Особенно для прямых потомков граждан Римской империи – квиритов. Да и для потомков воинственных франков и галлов», - считает замглавы Совбеза.

По его мнению, «правление экзальтированных младоевропейских фриков» закончится для старой Европы крахом. Она «исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом». Роль быка сыграют «нахрапистая Америка и предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики».

В МИД России заявили о готовности к переговорам с Украиной

Ранее Медведев заявил, что основатель Pink Floyd Роджер Уотерс «снес стену лжи», которую возвели западные страны.

Политика,Роджер Уотерс,Дмитрий Медведев,МИД России,НАТО,Совет безопасности РФ,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители