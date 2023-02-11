В МИД России заявили о готовности к переговорам с Украиной

Россия готова к переговорам с Киевом, но на основе «существующей реальности», заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Об этом пишет телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

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Дипломат отметил, что любые военные конфликты завершаются переговорами. По его словам, Россия готова к тому, чтобы завершить конфликт дипломатическим путем.

Вместе с тем, подчеркнул Вершинин, Москва готова «только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует».

Кроме того, во время обсуждения мирного договора следует учесть озвученные официальными лицами при начале спецоперации цели, уточнил замглавы МИД.

Вершинин уточнил, что вероятность переговоров в настоящее время небольшая. По его мнению, решение о завершении конфликта будет приниматься в Вашингтоне. Соответственно, многое будет зависеть от «осмотрительности и мудрости» главы США Джо Байдена и его окружения, резюмировал дипломат.