В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
14 минут назад

В МИД России заявили о готовности к переговорам с Украиной

Илья Родин

Россия готова к переговорам с Киевом, но на основе «существующей реальности», заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Об этом пишет телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

В МИД России заявили о готовности к переговорам с Украиной
Фото: ТАССТАСС

Дипломат отметил, что любые военные конфликты завершаются переговорами. По его словам, Россия готова к тому, чтобы завершить конфликт дипломатическим путем.

Вместе с тем, подчеркнул Вершинин, Москва готова «только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует».

Кроме того, во время обсуждения мирного договора следует учесть озвученные официальными лицами при начале спецоперации цели, уточнил замглавы МИД.

Вершинин уточнил, что вероятность переговоров в настоящее время небольшая. По его мнению, решение о завершении конфликта будет приниматься в Вашингтоне. Соответственно, многое будет зависеть от «осмотрительности и мудрости» главы США Джо Байдена и его окружения, резюмировал дипломат.

Президент Бразилии выступил с призывом по прекращению СВО

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что Москва и Киев сядут за стол переговоров, когда обе стороны будут к ним готовы.

Политика,Борис Писториус,Сергей Вершинин,Джозеф Байден,МИД России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители