В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
27 минут назад

Гладков сообщил об атаке БПЛА по объекту инфраструктуры в Белгородской области

Вечерняя Москваиещё 3

В Яковлевском городском округе Белгородской области беспилотные летательные аппараты ВСУ нанесли удар по инфраструктурному объекту. Об этом в субботу, 11 февраля, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Глава граничащего с Украиной региона РФ заявил об атаке беспилотников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также добавил, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Профильные специалисты оперативных служб выехали на место происшествия для устранения последствий удара, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области.

При этом Гладков не уточнил, какой конкретно объект стал целью атаки противника и получил ли он повреждения.

4 февраля стало известно, что в Белгородской области бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности. По словам Вячеслава Гладкова, президент России Владимир Путин предоставил такое право губернаторам в соответствии с действующим законодательством.

В МИД России заявили о готовности к переговорам с Украиной

В январе глава государства также поручил правительству совместно с властями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей решить вопрос восстановления разрушенного обстрелами подразделений Вооруженных сил Украины жилья.

Политика,Происшествия,Вячеслав Гладков,Владимир Путин,МИД России,
35
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители