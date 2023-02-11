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1 час назад

Посол Антонов: планы Запада нанести стратегическое поражение РФ сорваны, это уже очевидно

Газета.Ru

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что планы стран Запада нанести поражение России сорвались, это ясно уже сегодня. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол РФ заявил о сорванных планах Запада
Фото: ТАССТАСС

"На нас ополчился весь западный мир. Однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны", — заявил Антонов.

По его словам, Россия, особенно за последний год, перестроила экономику, усилила свою военную мощь и активизировала сотрудничество с большинством государств. По его словам, изо дня в день российские дипломаты ощущают стремление недругов подорвать многовековую дружбу со странами Содружества Независимых Государств, а также Азии, Африки, Латинской Америки.

Ранее Антонов заявил, что страна не враг Соединенным Штатам и хочет только равноправных отношений между государствами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Политика,Анатолий Антонов,Владимир Путин,
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