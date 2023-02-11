Посол РФ заявил о сорванных планах Запада

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что планы стран Запада нанести поражение России сорвались, это ясно уже сегодня. Об этом сообщает РИА Новости.

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"На нас ополчился весь западный мир. Однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны", — заявил Антонов.

По его словам, Россия, особенно за последний год, перестроила экономику, усилила свою военную мощь и активизировала сотрудничество с большинством государств. По его словам, изо дня в день российские дипломаты ощущают стремление недругов подорвать многовековую дружбу со странами Содружества Независимых Государств, а также Азии, Африки, Латинской Америки.

Ранее Антонов заявил, что страна не враг Соединенным Штатам и хочет только равноправных отношений между государствами.