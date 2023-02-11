Посол РФ заявил о сорванных планах Запада

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что планы стран Запада нанести поражение России сорвались, это ясно уже сегодня. Об этом сообщает РИА Новости.
"На нас ополчился весь западный мир. Однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны", — заявил Антонов.
По его словам, Россия, особенно за последний год, перестроила экономику, усилила свою военную мощь и активизировала сотрудничество с большинством государств. По его словам, изо дня в день российские дипломаты ощущают стремление недругов подорвать многовековую дружбу со странами Содружества Независимых Государств, а также Азии, Африки, Латинской Америки.
Ранее Антонов заявил, что страна не враг Соединенным Штатам и хочет только равноправных отношений между государствами.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.