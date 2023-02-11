"Игра другого порядка": Экс-разведчик армии США рассказал о бремени Путина

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин успешно защищает интересы РФ, несмотря на колоссальное давление коллективного Запада. Об этом он сообщил в интервью, которое опубликовано на его YouTube-канале.
По мнению Риттера, Путин "несет на своих плечах бремя, которое не выдержал бы ни один современный западный лидер".
"Ни у кого из них нет управленческих навыков, которые есть у Владимира Путина, они даже не заслуживают быть на том же уровне. Путин играет в игру совершенно другого порядка. А эти ребята — посмешище, идиоты", — считает он.
По его словам, он хотел бы видеть в Штатах президента с моральными качествами, как у Путина.
Ранее Риттер заявил, что мир должен поблагодарить Путина за реакцию на провокации Запада. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.