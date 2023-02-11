Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин успешно защищает интересы РФ, несмотря на колоссальное давление коллективного Запада. Об этом он сообщил в интервью, которое опубликовано на его YouTube-канале.

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По мнению Риттера, Путин "несет на своих плечах бремя, которое не выдержал бы ни один современный западный лидер".

"Ни у кого из них нет управленческих навыков, которые есть у Владимира Путина, они даже не заслуживают быть на том же уровне. Путин играет в игру совершенно другого порядка. А эти ребята — посмешище, идиоты", — считает он.

По его словам, он хотел бы видеть в Штатах президента с моральными качествами, как у Путина.