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59 минут назад

Экс-разведчик армии США Риттер: Путин сражается со всем Западом и побеждает

Газета.Ruиещё 6

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин успешно защищает интересы РФ, несмотря на колоссальное давление коллективного Запада. Об этом он сообщил в интервью, которое опубликовано на его YouTube-канале.

"Игра другого порядка": Экс-разведчик армии США рассказал о бремени Путина
Фото: ТАССТАСС

По мнению Риттера, Путин "несет на своих плечах бремя, которое не выдержал бы ни один современный западный лидер".

"Ни у кого из них нет управленческих навыков, которые есть у Владимира Путина, они даже не заслуживают быть на том же уровне. Путин играет в игру совершенно другого порядка. А эти ребята — посмешище, идиоты", — считает он.

По его словам, он хотел бы видеть в Штатах президента с моральными качествами, как у Путина.

Ранее Риттер заявил, что мир должен поблагодарить Путина за реакцию на провокации Запада. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Политика,Скотт Риттер,Владимир Путин,
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