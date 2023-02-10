Посол Антонов: «Мы никогда не были врагами с США»

«Мы никогда не были врагами с США. Всё, что мы хотим, — нормальных отношений, мироустройства на основе принципов неделимости безопасности, чтобы уважались каждые государства и не было первых и вторых», — приводит РИА Новости слова Антонова на мемориальном мероприятии — возложении венка к могиле посла Российской империи в США Александра Бодиско.