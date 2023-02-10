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30 минут назад

Посол Антонов: Россия не является врагом США

RT на русском

Россия не является врагом США, но ситуация похожа на развязанную против России войну, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посол Антонов: «Мы никогда не были врагами с США»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы никогда не были врагами с США. Всё, что мы хотим, — нормальных отношений, мироустройства на основе принципов неделимости безопасности, чтобы уважались каждые государства и не было первых и вторых», — приводит РИА Новости слова Антонова на мемориальном мероприятии — возложении венка к могиле посла Российской империи в США Александра Бодиско.

Он отметил, что российские дипломаты в Вашингтоне работают в непростое время.

Байден четыре раза упомянул Путина в своей речи перед конгрессом

Ранее директор российского отдела в Совете нацбезопасности США Крис Кофрон заявил, что Вашингтону следует подумать о сотрудничестве с Россией в Арктике по жизненно важным вопросам.
Политика,Анатолий Антонов,Владимир Путин,
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