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1 час назад

Пушилин сообщил, что не видел перспектив выполнения Украиной Минских соглашений

Газета.Ruиещё 1

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не видел перспектив выполнения Украиной Минских соглашений. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами, блогерами и общественными деятелями на тему «ДНР как часть России», передает ТАСС.

Пушилин прокомментировал перспективы выполнения Украиной Минских соглашений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не видел я никаких перспектив, что Киев сможет выполнить Минские соглашения», — сказал он.

Пушилин также отметил, что учитывая это, необходимо было выстраивать дальнейшую судьбу Донбасса.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко в документальном фильме «Путин против Запада» британской вещательной корпорации «Би-би-си» говорил, что подписанные в 2015 году Минские соглашения позволили провести реформу украинской армии

До этого в интервью газете Die Zeit Меркель заявляла, что Минские соглашения дали Киеву выиграть для себя время и стать сильнее. По ее мнению, все участники договоренностей понимали, что конфликт на Украине был лишь приостановлен, при этом проблема осталась нерешенной.

31 января глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что недавние заявления западных лидеров, назвавших истинную цель Минских соглашений, подтвердили, что они требовались для подготовки «войны с Российской Федерацией».

Политика,Денис Пушилин,Сергей Лавров,Петр Порошенко,МИД России,
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