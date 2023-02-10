Пушилин прокомментировал перспективы выполнения Украиной Минских соглашений

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не видел перспектив выполнения Украиной Минских соглашений. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами, блогерами и общественными деятелями на тему «ДНР как часть России», передает ТАСС.

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«Не видел я никаких перспектив, что Киев сможет выполнить Минские соглашения», — сказал он.

Пушилин также отметил, что учитывая это, необходимо было выстраивать дальнейшую судьбу Донбасса.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко в документальном фильме «Путин против Запада» британской вещательной корпорации «Би-би-си» говорил, что подписанные в 2015 году Минские соглашения позволили провести реформу украинской армии

До этого в интервью газете Die Zeit Меркель заявляла, что Минские соглашения дали Киеву выиграть для себя время и стать сильнее. По ее мнению, все участники договоренностей понимали, что конфликт на Украине был лишь приостановлен, при этом проблема осталась нерешенной.