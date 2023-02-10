Шансы России получить компенсацию за подрыв «Северных потоков» оценили

«Если это (официальное предъявление обвинений США за диверсии на «Северных потоках». — прим. «Ленты.ру») произойдет, то юридических последствий для США не будет. США будут отрицать свою причастность, ссылаться на отсутствие доказательной базы — едва ли даже будет серьезно обсуждаться вопрос компенсаций. Это мы видим уже сейчас по реакции на расследование: доминирующая позиция Вашингтона заключается в том, чтобы все отрицать. Если же США официально обвинят в диверсиях, то будет то же самое», — объяснил специалист.