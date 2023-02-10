Посол Андреев пожаловался на коллег из Польши за затягивание выдачи виз

Министерство иностранных дел Польши целенаправленно затягивает процесс выдачи виз и регистрации автомобилей для сотрудников дипломатической миссии Российской Федерации в стране.

По его словам, разрыв дипломатических отношений или понижение их уровня может произойти только по инициативе Варшавы.