Посол Андреев пожаловался на коллег из Польши за затягивание выдачи виз

Министерство иностранных дел Польши целенаправленно затягивает процесс выдачи виз и регистрации автомобилей для сотрудников дипломатической миссии Российской Федерации в стране.
Соответствующее заявление сделал посол России Сергей Андреев. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Андреев дал оценку вероятности разрыва дипломатических отношений двух государств.
По его словам, разрыв дипломатических отношений или понижение их уровня может произойти только по инициативе Варшавы.