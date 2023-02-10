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30 минут назад

Путину показали шишки

Lenta.ruиещё 4

Президенту России Владимиру Путину показали, как происходит процесс обработки шишек на Устьянском лесопромышленном комплексе в Архангельской области. Кадры с места публикуют «Известия» в своем Telegram-канале.

Глава государства прибыл в регион 10 февраля. Ранее сообщалось, что в ходе рабочей поездки он посетит лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли.

Президент отметил, что потенциал роста в лесной отрасли есть, из-за санкций лесопроизводители столкнулись с вызовами, надо помочь бизнесу выстроить логистику. Также он заявил о необходимости выстроить стратегический вектор развития лесопромышленного комплекса и расширить использование биотоплива в ЖКХ.

Ранее в сети появились кадры с прибывшим в Архангельскую область спецбортом, который перевозит первых лиц государства.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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