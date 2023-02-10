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41 минуту назад

Захарова назвала нонсенсом невозможность привлечь США к ответственности за их диверсии

ТАСС

Невозможность привлечь США к ответственности за их диверсии с инфраструктурой в мире - этот нонсенс, Вашингтон занимался и будет заниматься диверсиями, пока его не остановят, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова высказалась о невозможности привлечь США к ответственности за диверсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она напомнила об инциденте 1984 года, когда Никарагуа обратилась в Международный суд ООН после диверсии на ее энергетической инфраструктуре.

"Арбитраж тогда признал вину Вашингтона и обязал возместить убытки. Какой же это нонсенс?" - отметила дипломат.

"Вы этим занимались, занимаетесь и будете заниматься до тех пор, пока вас не остановят, - сказала Захарова, комментируя подобную деятельность. - США заблокировали соответствующую резолюцию, и за ту диверсию никто не ответил. Вот это нонсенс - отсутствие возможности привлечь Соединенные Штаты к ответственности, - а не то, что Вашингтон этим исторически занимался".

Политика,Мария Захарова,МИД России,ООН,
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