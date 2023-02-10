Россия призывает Запад незамедлительно снять односторонние санкции с Сирии

"Мы призываем незамедлительно пересмотреть эту антигуманную позицию, снять действующие в отношении Сирии ограничительные меры, - отметила она. - В очередной раз подчеркиваем востребованность оказания срочной международной помощи Дамаску в тесной координации с сирийским правительством при уважении суверенитета и территориальной целостности этой страны".