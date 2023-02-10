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8 минут назад

Россия призывает Запад незамедлительно снять односторонние санкции с Сирии

ТАСС

Россия считает неуместным сохранять санкции против Сирии, препятствующие оказанию помощи после землетрясения, и призывает Запад к отмене рестрикций. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Россия призывает Запад незамедлительно снять односторонние санкции с Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы призываем незамедлительно пересмотреть эту антигуманную позицию, снять действующие в отношении Сирии ограничительные меры, - отметила она. - В очередной раз подчеркиваем востребованность оказания срочной международной помощи Дамаску в тесной координации с сирийским правительством при уважении суверенитета и территориальной целостности этой страны".

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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