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32 минуты назад

Песков: лишение Путина ордена Почетного легиона Франции "не будет проблемой"

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лишение Владимира Путина ордена Почетного легиона Франции «не будет проблемой» для него. Об этом он сообщил журналистам.

Кремль отреагировал на планы лишить Путина ордена Почетного легиона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не думаю, что это будет проблемой для Путина. У него другие приоритетные вопросы, о которых известно гражданам России», — считает он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может лишить ордена Почетного легиона президента России Владимира Путина из-за боевых действий на Украине. Об этом он сообщил журналистам после саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, это было бы символическим, но важным жестом. Орден был вручен Путину в 2006 году.

Макрон допустил лишение Путина ордена Почетного легиона

До этого Макрон наградил украинского лидера Владимира Зеленского в ходе его визита в Париж орденом Почетного легиона, это высшая награда в республике. Об этом французский президент сообщил на своей странице в Twitter.

Накануне, 8 февраля, Зеленский побывал в Великобритании, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком и выступил в правительстве. Вечером этого же дня он вылетел во Францию, где провел встречу с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Политика,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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