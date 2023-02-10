Кремль отреагировал на планы лишить Путина ордена Почетного легиона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лишение Владимира Путина ордена Почетного легиона Франции «не будет проблемой» для него. Об этом он сообщил журналистам.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Не думаю, что это будет проблемой для Путина. У него другие приоритетные вопросы, о которых известно гражданам России», — считает он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может лишить ордена Почетного легиона президента России Владимира Путина из-за боевых действий на Украине. Об этом он сообщил журналистам после саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, это было бы символическим, но важным жестом. Орден был вручен Путину в 2006 году.

До этого Макрон наградил украинского лидера Владимира Зеленского в ходе его визита в Париж орденом Почетного легиона, это высшая награда в республике. Об этом французский президент сообщил на своей странице в Twitter.