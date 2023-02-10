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36 минут назад

Кремль анонсировал утверждение Путиным обновленной Концепции внешней политики

Елена Прошина

В ближайшее время президентом России Владимиром Путиным будет утверждена Концепция внешней политики России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Кремль анонсировал утверждение Путиным обновленной Концепции внешней политики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это будет уже в ближайшее время, мы ожидаем», - отметил Песков.

Ранее о том, что обновленная Концепция появится в скором времени сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, она будет с новой подачей ряда подходов и элементов. Он подчеркнул, что даже российской молодежи будет что увидеть для себя в документе.

О сроках публикации новой версии Концепции неизвестны, также пока нет официальных подробностей о ее содержании.

Ранее сообщалось, что документ отразит новый подход к отношениям России с Западом. Кроме того, в нем будет учитываться новая концепция НАТО, которую приняли в прошлом году. Также в ней отразится готовность РФ к развитию равноправных отношений со всеми государствами.

Политика,Сергей Рябков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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