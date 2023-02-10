Кремль анонсировал утверждение Путиным обновленной Концепции внешней политики

В ближайшее время президентом России Владимиром Путиным будет утверждена Концепция внешней политики России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

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«Это будет уже в ближайшее время, мы ожидаем», - отметил Песков.

Ранее о том, что обновленная Концепция появится в скором времени сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, она будет с новой подачей ряда подходов и элементов. Он подчеркнул, что даже российской молодежи будет что увидеть для себя в документе.

О сроках публикации новой версии Концепции неизвестны, также пока нет официальных подробностей о ее содержании.