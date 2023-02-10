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25 минут назад

Песков: Путин в ближайшее время утвердит концепцию России по внешней политике

Газета.Ruиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что глава российского государства Владимир Путин должен утвердить концепцию внешней политики России в ближайшее время, передает РИА Новости.

Песков: Путин в ближайшее время утвердит концепцию России по внешней политике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это будет уже в ближайшее время. Мы ожидаем», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинский лидер якобы передал молдавской коллеге Майе Санду «документ Российской Федерации» с планом по дестабилизации политической обстановки в Молдавии. Песков отметил, что Кремль не знает о существовании подобного «документа».

Также Песков заявил, что лишение Владимира Путина ордена Почетного легиона Франции «не будет проблемой» для него, так как президент России имеет «другие приоритетные вопросы, о которых известно российским гражданам». Орден был вручен Путину в 2006 году.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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