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22 минуты назад

В МИД Молдавии вызвали посла РФ в связи с пролетом ракеты над территорией страны

Газета.Ruиещё 6

Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску вызвал посла России в связи с пролетом ракеты через воздушное пространство страны. Об этом сообщает пресс-служба МИДЕИ.

В МИД Молдавии вызвали посла РФ из-за пролета ракеты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Глава дипломатии Молдовы распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в МИДЕИ, чтобы указать российской стороне на недопустимое нарушение нашего воздушного пространства, через пролет российской ракеты», — говорится в сообщении.

Министерство обороны Молдавии подтвердило информацию о нарушении воздушного пространства республики ракетой, которая направлялась в сторону Украины.

Над территорией Молдавии пролетела ракета

14 января Министерство внутренних дел Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на севере республики. Пограничники обнаружили обломки ракеты возле населенного пункта Ларга на границе с Украиной.

5 декабря 2022 года неразорвавшаяся ракета найдена на севере Молдавии, недалеко от границы с Украиной.

Политика,Олег Васнецов,Николай Попеску,
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