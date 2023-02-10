В МИД Молдавии вызвали посла РФ из-за пролета ракеты

Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску вызвал посла России в связи с пролетом ракеты через воздушное пространство страны. Об этом сообщает пресс-служба МИДЕИ.

«Глава дипломатии Молдовы распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в МИДЕИ, чтобы указать российской стороне на недопустимое нарушение нашего воздушного пространства, через пролет российской ракеты», — говорится в сообщении.

Министерство обороны Молдавии подтвердило информацию о нарушении воздушного пространства республики ракетой, которая направлялась в сторону Украины.

14 января Министерство внутренних дел Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на севере республики. Пограничники обнаружили обломки ракеты возле населенного пункта Ларга на границе с Украиной.