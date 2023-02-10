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55 минут назад

Песков сделал заявление о проведении «Прямой линии» с Путиным

Никита Бородкин

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным состоится, однако сроков проведения мероприятия пока нет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сделал заявление о проведении «Прямой линии» с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как формат общения с людьми "Прямая линия" по-прежнему на повестке дня, и этот формат востребованный. Безусловно, он состоится, по времени пока ориентировать не можем», — заявил представитель Кремля.

Напомним, что «Прямая линия» с Владимиром Путиным проводилась ежегодно с 2001 года. Мероприятие проходит преимущественно в первой половине июня. В 2020 году от полноценной «Прямой линии» впервые отказались, однако некоторые ее детали вошли в большую пресс-конференцию.

В 2022 году, на фоне проведения военной спецоперации на Украине, «Прямая линия» также не проводилась. Как объяснял Песков, в начале лета у главы государства был загруженный график, а внимания к событию было бы мало из-за сезона отпусков. Сентябрь пресс-секретарь также называл неудачным временем для события, в том числе и из-за выборов губернаторов в ряде регионов.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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