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55 минут назад

Захарова отметила равнодушие лидеров ЕС к военным преступлениям Украины

Lenta.ru

Саммит УкраинаЕС прошел на фоне новостей о новых расстрелах российских военнопленных бойцами ВСУ, и никто из лидеров ЕС не задал украинскому президенту Владимиру Зеленскому вопросы о правомерности таких инцидентов. О равнодушии европейских политиков к военным преступлениям Киева заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, сообщает РИА Новости.

Захарова отметила равнодушие лидеров ЕС к военным преступлениям Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И эти дни аплодировали своему выкормышу, которого, как в цирке, показывали в натовских странах... И весь этот цирк, который был устроен, проходил на фоне сообщений о том, как подчиненные Зеленскому вооруженные формирования расстреливают военнопленных. Никто ни в одном зале, где проходил смотр этого чудовища, не задавал ни одного вопроса относительно того, сколько крови невинных гражданских, детских жизней на руках у Зеленского», — отметила она.

Ранее RT в Telegram сообщало, что в сети распространяется ролик, на котором видно, что человек с автоматом по-украински спрашивает лежащего на земле бойца, откуда он.

«Не дождавшись ответа, стреляет в голову», — пишет RT. Всего на видео запечатлены трое пленных.

9 февраля Следственный комитет России заявил, что будет расследован факт предположительного расстрела ВСУ троих российских военнопленных. Следователи установят обстоятельства произошедшего и круг причастных к преступлению лиц.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Следственный комитет,МИД России,ЕС,
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