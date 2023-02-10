Захарова отметила равнодушие лидеров ЕС к военным преступлениям Украины

«И эти дни аплодировали своему выкормышу, которого, как в цирке, показывали в натовских странах... И весь этот цирк, который был устроен, проходил на фоне сообщений о том, как подчиненные Зеленскому вооруженные формирования расстреливают военнопленных. Никто ни в одном зале, где проходил смотр этого чудовища, не задавал ни одного вопроса относительно того, сколько крови невинных гражданских, детских жизней на руках у Зеленского», — отметила она.