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1 час назад

Булавин освобожден от должности главы Федеральной таможенной службы

Парламентская газета

Владимир Булавин освобожден с поста главы Федеральной таможенной службы (ФТС), временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Руслан Давыдов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Булавин освобожден от должности главы ФТС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Распоряжением правительства Булавин освобожден от должности в связи с достижением возраста 70 лет. Он возглавлял ФТС с 28 июля 2016 года.

Руслан Давыдов с 2017 года был первым замруководителя ФТС. На этом посту он курировал, в частности, работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. В таможенных органах Давыдов проработал свыше 15 лет.

Политика,Руслан Давыдов,Владимир Булавин,ФТС России,
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