Булавин освобожден от должности главы ФТС

Владимир Булавин освобожден с поста главы Федеральной таможенной службы (ФТС), временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Руслан Давыдов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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Распоряжением правительства Булавин освобожден от должности в связи с достижением возраста 70 лет. Он возглавлял ФТС с 28 июля 2016 года.