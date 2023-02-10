Булавин освобожден от должности главы ФТС

Владимир Булавин освобожден с поста главы Федеральной таможенной службы (ФТС), временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Руслан Давыдов. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Распоряжением правительства Булавин освобожден от должности в связи с достижением возраста 70 лет. Он возглавлял ФТС с 28 июля 2016 года.
Руслан Давыдов с 2017 года был первым замруководителя ФТС. На этом посту он курировал, в частности, работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. В таможенных органах Давыдов проработал свыше 15 лет.