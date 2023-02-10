Рябков обсудил с Гросси ядерную безопасность с акцентом на ситуацию вокруг ЗАЭС

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси проблемы ядерной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.
"Состоялось углубленное обсуждение проблематики ядерной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Запорожской АЭС", - отметили в дипведомстве.
Стороны также обсудили "некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес", указали в МИД.