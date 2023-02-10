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27 минут назад

Рябков обсудил с Гросси ядерную безопасность с акцентом на ситуацию вокруг ЗАЭС

ТАСС

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси проблемы ядерной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

Рябков обсудил с Гросси ядерную безопасность с акцентом на ситуацию вокруг ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Состоялось углубленное обсуждение проблематики ядерной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Запорожской АЭС", - отметили в дипведомстве.

Стороны также обсудили "некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес", указали в МИД.

Политика,Рафаэль Гросси,Сергей Рябков,МИД России,МАГАТЭ,
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