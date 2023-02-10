Медведев заподозрил прогрессирующую деменцию у Байдена

Комментируя заявление Байдена об участии в выборах президента США в 2024 году, Медведев вспомнил несколько проблем, возникших у американского лидера во время первого срока, включая курьезные случаи с перепутанными датами, именами и названиями стран.

Ранее американский журнал Newsweek представил список наиболее крупных ошибок, которые допустил президент страны Джо Байден в 2022 году. Например, издание вспомнило оговорку, когда президент США перепутал украинцев и иранцев, что «быстро стало вирусным». Позже, в начале июля, во время выступления, посвященного правам женщин, глава государства произнес технические инструкции в телесуфлере. Кроме того, во время поездки в Саудовскую Аравию в середине июля Байден поприветствовал наследного принца Мухаммеда бин Салмана ударом кулак о кулак вместо рукопожатия, что посчитали «позорным».