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1 час назад

Медведев заподозрил прогрессирующую деменцию у Байдена

Lenta.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заподозрил прогрессирующую деменцию у президента США Джо Байдена. Об этом политик написал в Telegram.

Медведев заподозрил прогрессирующую деменцию у Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментируя заявление Байдена об участии в выборах президента США в 2024 году, Медведев вспомнил несколько проблем, возникших у американского лидера во время первого срока, включая курьезные случаи с перепутанными датами, именами и названиями стран.

«Безусловно, прогрессирующая деменция – не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США», — написал зампред Совбеза.

Ранее американский журнал Newsweek представил список наиболее крупных ошибок, которые допустил президент страны Джо Байден в 2022 году. Например, издание вспомнило оговорку, когда президент США перепутал украинцев и иранцев, что «быстро стало вирусным». Позже, в начале июля, во время выступления, посвященного правам женщин, глава государства произнес технические инструкции в телесуфлере. Кроме того, во время поездки в Саудовскую Аравию в середине июля Байден поприветствовал наследного принца Мухаммеда бин Салмана ударом кулак о кулак вместо рукопожатия, что посчитали «позорным».

О планах действующего президента США баллотироваться на второй срок стало известно 9 февраля.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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