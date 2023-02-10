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34 минуты назад

Небензя назвал «мирный план Зеленского» пустышкой

News.ru

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал предлагаемые Киевом «мирные» инициативы насмешкой и пустышкой. В интервью РИА Новости он отметил, что Украина предлагает условия, которые заведомо неприемлемы для российской стороны.

Небензя назвал неприемлемыми условия мирного плана Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Все эти украинские инициативы, будь то некая «формула мира», или «саммит мира», являются очевидными пустышками, направленными исключительно на пропагандистский эффект. Заложенные в них условия являются заведомо неприемлемыми, — сказал Небензя.

В Кремле назвали главную составляющую «мирного плана» по Украине

В ноябре Украинский президент Владимир Зеленский назвал десять шагов по установлению мира. Предложения состояли из следующих пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, «вывод российских войск» и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».

Политика,Василий Небензя,Владимир Зеленский,ООН,
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