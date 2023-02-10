Лавров: РФ выстоит и станет сильнее, несмотря на призывы Запада "расчленить" ее

Призывы к "расчленению" России звучат на Западе все громче, но Москва выстоит и выйдет из этого противостояния более окрепшей. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров после церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю Дня дипломатического работника.
"Все громче и громче звучат призывы к расчленению нашей родины. Ясно, что мы не только выстоим, но выйдем из этого противостояния еще более окрепшими, более убежденными в том, что необходимо международные отношения выстраивать на справедливой и равноправной основе, как того требует Устав ООН", - отметил он.
"Те, кто пытается контролировать всю международную повестку дня, мирохозяйственные связи, всю международную политику, они решили нанести России стратегическое поражение, решили перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера, открыто декларируя цель уничтожить Россию или максимально ее ослабить", - добавил министр.
Лавров подчеркнул, что Россия будет добиваться формирования такой многополярной системы, которая будет создавать равные внешние условия для всеобщего развития.