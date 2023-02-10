Лавров: РФ выстоит и станет сильнее, несмотря на призывы Запада "расчленить" ее

"Все громче и громче звучат призывы к расчленению нашей родины. Ясно, что мы не только выстоим, но выйдем из этого противостояния еще более окрепшими, более убежденными в том, что необходимо международные отношения выстраивать на справедливой и равноправной основе, как того требует Устав ООН", - отметил он.