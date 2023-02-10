МИД России: Запад и Киев подталкивают Кишинев к отказу от нейтралитета

Директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил, что западные страны и Украина подталкивают Молдавию к отказу от нейтралитета, что может поставить крест на приднестровском урегулировании. Об этом Полищук сказал в интервью РИА Новости.

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«Какое-то время назад ровно то же самое происходило с самой Украиной, по стопам которой сегодня ведут Молдавию», — сказал он.

Дипломат отметил, что нейтральный статус «был и остается залогом безопасности и внутренней стабильности республики». Полищук указал, что многие граждане Молдавии, а также «значительная часть политических сил» страны выступают за сохранение тесных связей с Российской Федерацией и другими странами СНГ».

«Демонтаж нейтрального статуса будет означать подрыв национальной безопасности страны», — подчеркнул представитель российского МИД.

По мнению Полищука, отказ нейтралитета может поставить «крест на приднестровском урегулировании», так как жители Приднестровья не относят себя к альянсу, выступающему против РФ.

«Отказ от нейтралитета Кишинева играет на руку тем силам в стране, которые вопреки заявлениям выступают за силовое решение приднестровской проблемы», — добавил он.

Дипломат указал, что российская сторона всегда призывала молдавских коллег «объективно и прагматично подходить к установкам», которые навязываются западными «партнерами».