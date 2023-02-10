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1 час назад

СМИ: Путин может принять участие в митинге-концерте в «Лужниках»

Алиса Селезнёва

В Кремле на 22 февраля планируют проведение митинга-концерта в «Лужниках» с возможным участием президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет РБК.

Путин примет участие в митинге-концерте в Лужниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Митинг-концерт может рассматриваться как своего рода «продолжение» послания Федеральному собранию, пояснил один из источников издания, знакомый с обсуждением вопроса.

Мероприятие планируется на 200 тысяч человек, в нем ожидается участие Путина, рассказал РИА Новости источник в парламенте.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему «пока нечего сказать» о митинге-концерте в «Лужниках».

Президент ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совфеда с посланием о положении дел и основными направлениями развития во внутренней и внешней политике. В 2022 году такого обращения не было. Сам глава государства объяснил, что ситуация развивалась динамично, из-за чего зафиксировать конкретные планы в какой-то момент был сложно.

Ранее осведомленные источники назвали «высокой» вероятность выступления Путина в 20-х числах февраля 2023 года.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Совет Федерации,Госдума,
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