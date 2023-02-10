В МИД назвали условие работы с ЕС

«Как следствие, Евросоюз перестал быть надежным партнером. Так что в любом случае «бизнеса как обычно» с Брюсселем у нас уже не будет. Если в ЕС в итоге задумаются о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире, будем готовы взаимодействовать с ним по тем направлениям, где это действительно востребовано и отвечает интересам нашей страны», - подчеркнул Грушко.