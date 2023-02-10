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19 минут назад

В МИД назвали условие работы с ЕС

Елена Прошина

Россия будет работать с Евросоюзом только при его самостоятельности, так как сейчас объединение не способно принимать важные решения, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишут «Известия».

В МИД назвали условие работы с ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главный вывод, который мы сделали для себя из происходящего в российско-есовских отношениях, — Евросоюз абсолютно несамостоятелен в принятии хоть сколько-нибудь важных решений», - сказал он.

Он привел в пример то, что когда США вышли из ДРСМД Евросоюз проявил «необъяснимую безмятежность» по этому поводу. А в истории с подрывом газопровода «Северный поток – 2» члены ЕС показали «полное безволие».

«Как следствие, Евросоюз перестал быть надежным партнером. Так что в любом случае «бизнеса как обычно» с Брюсселем у нас уже не будет. Если в ЕС в итоге задумаются о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире, будем готовы взаимодействовать с ним по тем направлениям, где это действительно востребовано и отвечает интересам нашей страны», - подчеркнул Грушко.

Ранее известный журналист Сеймур Херш заявил, что в подготовке взрыва на «Северном потоке» участвовало ЦРУ. По его сведениям, водолазы установили взрывчатку еще летом 2022 года во время учений. Активировали бомбу норвежцы. После этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что не знает, кто подорвал газопровод.

Политика,Сеймур Херш,Александр Грушко,Николай Патрушев,МИД России,ЦРУ,Совет безопасности РФ,ЕС,
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