Посол России указал на невыполненные обещания талибов

Посол России в Таджикистане Семен Григорьев указал на то, что боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), пришедшие к власти в Афганистане год назад, не выполнили ни одного обещания. Его слова передает РИА Новости.

Как напомнил Григорьев, в частности, талибы гарантировали, что из Афганистана не будет исходить террористическая угроза.

«Тем не менее последние месяцы мы стали свидетелями крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями», — отметил он.

Кроме того, «Талибан» обещал бороться с международными террористическими организациями, создать инклюзивное правительство, а также пресечь производство и контрабанду наркотиков.

«Довершает эту печальную картину откровенно бедственное положение афганского народа», — подчеркнул посол.