Путин примет участие в митинге-концерте в Лужниках

В Кремле планируют провести масштабный митинг-концерт 22 февраля, который станет «продолжением» послания президента Федеральному собранию, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

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Предположительно, в мероприятии примет участие президент Владимир Путин. Выступление главы государства перед парламентом планируется на день раньше - 21 февраля.

Ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев говорил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию состоится 22 февраля.