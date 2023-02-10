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34 минуты назад

Запад оскорбляет Пекин своими призывами, заявил посол России в КНР

Елена Прошина

Запад оскорбляет Китай призывами оказать влияние на Россию в ситуации с Украиной. КНР стремится сохранить независимость во внешней политике. Такое заявление сделал российский посол в Китае Игорь Моргулов, передает РИА Новости.

Запад оскорбляет Пекин своими призывами, заявил посол РФ в КНР
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что призывы Вашингтона повлиять на Россию «оскорбительны для Пекина», так как КНР — постоянный член Совета безопасности ООН, который проводит «независимую и суверенную внешнюю политику». Пекин в первую очередь ориентируется на свои национальные интересы, а не советы и рекомендации зарубежных стран, считает Моргулов.

Ранее официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что решение Вашингтона применить силу против китайского аэростата создало неблагоприятную атмосферу для беседы глав оборонных ведомств Китая и США. Так он прокомментировал попытку шефа Пентагона Ллойд Остин связаться с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ из-за инцидента с китайским воздушным шаром над территорией США. Пекин отклонил запрос Вашингтона.

Затем министерство обороны Китая опубликовало в социальной сети WeChat пост, в котором объяснялось, что решение США применить военную силу против аэростата было «ошибочным и безответственным», поэтому Пекин не принял предложение о телефонном разговоре между министрами обороны.

Политика,Ллойд Остин,Игорь Моргулов,Совбез ООН,Пентагон,
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