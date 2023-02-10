Запад оскорбляет Пекин своими призывами, заявил посол РФ в КНР

Запад оскорбляет Китай призывами оказать влияние на Россию в ситуации с Украиной. КНР стремится сохранить независимость во внешней политике. Такое заявление сделал российский посол в Китае Игорь Моргулов, передает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что призывы Вашингтона повлиять на Россию «оскорбительны для Пекина», так как КНР — постоянный член Совета безопасности ООН, который проводит «независимую и суверенную внешнюю политику». Пекин в первую очередь ориентируется на свои национальные интересы, а не советы и рекомендации зарубежных стран, считает Моргулов.

Ранее официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что решение Вашингтона применить силу против китайского аэростата создало неблагоприятную атмосферу для беседы глав оборонных ведомств Китая и США. Так он прокомментировал попытку шефа Пентагона Ллойд Остин связаться с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ из-за инцидента с китайским воздушным шаром над территорией США. Пекин отклонил запрос Вашингтона.