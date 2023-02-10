Посол России в Гааге назвал условия для сотрудничества Москвы с Западом

«Связанному с Россией бизнесу пришлось свернуть или приостановить свою деятельность в нашей стране, не в последнюю очередь из-за давления официальной Гааги и развязанной в местных СМИ широкомасштабной антироссийской кампании», — рассказал дипломат. Он добавил, что сотрудничество России и Нидерландов в областях культуры, образования и науки полностью прекращено, а политические контакты происходят лишь в случае крайней необходимости.