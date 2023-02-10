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1 час назад

Посол России в Гааге назвал условия для сотрудничества Москвы с Западом

Елена Прошина

Россия может рассмотреть новые форматы сотрудничества с западными странами, но для этого выдвинет свои условия. Такое заявление сделал посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, передает РИА Новости.

Посол России в Гааге назвал условия для сотрудничества Москвы с Западом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что возвращение к старому формату взаимоотношений с «недружественными государствами» невозможно, однако Москва готова рассмотреть возможность новых форматов сотрудничества. В таком случае Россия выдвинет свои условия. Шульгин отметил, что западным странам еще предстоит «дозреть» до решения возобновить контакты с Москвой.

Он также упомянул о взаимоотношениях России с Нидерландами, отметив, что по решению Гааги все открытые направления двустороннего сотрудничества с Москвой были заморожены.

«Связанному с Россией бизнесу пришлось свернуть или приостановить свою деятельность в нашей стране, не в последнюю очередь из-за давления официальной Гааги и развязанной в местных СМИ широкомасштабной антироссийской кампании», — рассказал дипломат. Он добавил, что сотрудничество России и Нидерландов в областях культуры, образования и науки полностью прекращено, а политические контакты происходят лишь в случае крайней необходимости.

Политика,Александр Шульгин,ОЗХО,
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