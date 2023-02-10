В России отреагировали на планы Украины ударить по Крыму

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Ранее газета Times со ссылкой на источники в оборонной сфере Украины сообщила, что Киев рассматривает сценарий нанесения удара по Крыму британскими ракетами большой дальности — сейчас в Лондоне обсуждают возможность передачи Киеву ракет Harpoon с дальностью действия 240 километров и ракет Storm Shadow с дальностью полета до 400 километров.

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Журова выразила надежду, что это не реалистичный сценарий, а лишь обсуждение, которое ничем не закончится. Во-первых, это территория России, отметила она. Во-вторых, это подразумевает удары по мирным жителям, и ни к чему хорошему не приведет, убеждена парламентарий.

«Они могут сказать, что наша цель будет Севастополь, имеется в виду как порт, но не как город, но мы же понимаем, что это не так. В Донбассе тоже 8 лет никто не обращал внимания, но там хотя бы были ракеты украинские, и они могли всегда сказать, что это мы усмиряем взбунтовавшиеся районы», — высказалась депутат.

С ее слов, Киев собирался наносить удары по Крыму еще 8 лет назад. Россия это понимала и защитила его.

Приведут ли удары по полуострову британскими ракетами к открытому конфликту с НАТО, сказать сложно, считает Журова. Однако это явно «плохая провокация».

«Сейчас это выходит на публичную площадку, сейчас начнут обсуждать. Это утечка, которая вызовет негодование, я думаю, и у других людей. Может быть, таким образом они хотят подтолкнуть Зеленского к выходу на мирные переговоры, чтобы не доводить до такого, что придется прекрасный, совершенно потрясающий Крым бомбить, превращая его в руины», — поделилась депутат.

Источники Times в Минобороны Украины подтвердили, что Киев прорабатывает такой сценарий. Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры о том, сколько именно ракет может быть отправлено. Гриллс указал на то, что обсуждения ведутся несмотря на опасения, что трансграничные удары могут привести к эскалации конфликта.

8 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб стране. Политик уточнил, что речь идет об «определенных пунктах», которые находятся на территории России.