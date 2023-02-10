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6 минут назад

Россия выстоит в условиях гибридной войны, заявил Лавров

Елена Прошина

Россия не потерпит поражения в условиях гибридной войны против США и союзников. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по случаю Дня дипломатического работника, передает РИА Новости.

Россия выстоит в условиях гибридной войны, заявил Лавров
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что в этом году российские дипломаты вынуждены отмечать профессиональный праздник в условиях «развязанной США и их союзниками гибридной войны» против РФ.

«Нет сомнений, что Россия выстоит в нынешний час суровых испытаний и преодолеет их, став еще сильнее», — заявил Лавров.

Министр добавил, что многие сотрудники российских ведомств пострадали в ходе «русофобской кампании», некоторым приходится работать в экстремальных условиях, ставя под угрозу собственные жизнь и здоровье. Лавров пообещал, что российские дипломаты продолжат прилагать все усилия для защиты национальных интересов и создания благоприятной внешней обстановки для устойчивого развития России, а также улучшения благосостояния ее жителей.

«Честь и достоинство Отчизны, всех наших граждан никогда не были и не будут предметом каких-либо компромиссов», — указал министр иностранных дел РФ.

Лавров напомнил, что в условиях крайне нестабильной политической обстановки в мире и сдвигов в экономике Россия успешно развивает сотрудничество с мировым большинством — государствами Африки, Большой Евразии и Латинской Америки.

Политика,Сергей Лавров,
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