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38 минут назад

В МИД обвинили Запад в давлении на африканские страны

Илья Родин

Запад оказывает давление на африканские страны, желающие принять участие в саммите «Россия-Африка», рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Он добавил, что воздействие со стороны США и ЕС не вызывает восторга у лидеров африканских государств, пишет РИА «Новости».

В МИД обвинили Запад в давлении на африканские страны
Фото: ТАССТАСС

Западные партнеры позволяют себе высказывания в публичном пространстве, а также в интернете, пояснил дипломат.

По его мнению, речи западных политиков не вызывают восторга у африканских государств в силу того, что представляют собой «неприкрытый шантаж».

В МИД рассказали об обмене нотами с Украиной через третьи страны

Озеров подчеркнул, что Москва, напротив, расценивает африканские государства как независимые, суверенные страны, способные самостоятельно принимать отвечающие национальным интересам решения.

Ранее дипломат рассказал, что несколько крупных африканских государств выразили желание вступить в БРИКС.

Политика,Олег Озеров,МИД России,БРИКС,ЕС,
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