В МИД обвинили Запад в давлении на африканские страны

Запад оказывает давление на африканские страны, желающие принять участие в саммите «Россия-Африка», рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. Он добавил, что воздействие со стороны США и ЕС не вызывает восторга у лидеров африканских государств, пишет РИА «Новости».

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Западные партнеры позволяют себе высказывания в публичном пространстве, а также в интернете, пояснил дипломат.

По его мнению, речи западных политиков не вызывают восторга у африканских государств в силу того, что представляют собой «неприкрытый шантаж».

Озеров подчеркнул, что Москва, напротив, расценивает африканские государства как независимые, суверенные страны, способные самостоятельно принимать отвечающие национальным интересам решения.