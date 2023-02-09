Песков ответил на слова Байдена о том, что Путин потерял Украину

Москва по-прежнему остается уверенной в успехе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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Пресс-секретарь президента, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин «уже потерял Украину», указал на отсутствие каких-то поводов для сомнений.

«Господин Байден не учитывает беспрецедентный уровень консолидации общества вокруг Путина», – цитирует Пескова «Москва 24».