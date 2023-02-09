Посол России в ФРГ раскритиковал слова Писториуса о Путине

Посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что резкие слова главы оборонного ведомства Германии Бориса Писториуса о президенте России Владимире Путине вызывают недоумение и сожаление. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Писториус во время визита в Киев позволил себе ряд резких высказываний о российском лидере. В частности, он заявил, что мир без Путина без сомнения был бы лучше.

По оценке дипломата, такого рода публичные высказывания «несовместимы с правилами приличия и вызывают недоумение и сожаление».

Нечаев предположил, что министр не учел официальную позицию канцлера Германии, который неоднократно заявлял о необходимости продолжения диалога с Москвой.

Агрессивная риторика, отправка украинским военным большого количества вооружений и военной техники не приближает мир на Украине, подчеркнул посол.