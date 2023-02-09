Путин: к России лезут, потому что завидуют

России и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам, но, несмотря ни на что, страна продолжит укреплять себя изнутри и вовне. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».
После вручения госнаград работникам авиаотрасли в Государственном кремлевском дворце Путин обратил внимание, что один из награжденных сказал, что России «еще будут завидовать».
«Нам и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам. В этом все дело», — ответил на это президент РФ.
По его словам, Россия будет «только укреплять себя изнутри и вовне», в том числе благодаря труду сотрудников авиаотрасли.
Также Путин напомнил о словах одного из награжденных, происходящем из династии летчиков, которая имеет общий «налет» на семью в почти 100 лет. Он назвал это «выдающимся достижением» и призвал отрасль «отмечать и такие события».