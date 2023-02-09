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23 минуты назад

МИД упрекнул Запад в давлении на африканские страны

Lenta.ruиещё 3

На африканские страны, которые хотят принять участие в саммите «Россия-Африка», оказывается давление со стороны стран Запада. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ, руководитель секретариата Форума партнерства «Россия-Африка» Олег Озеров. Его слова приводит РИА Новости.

МИД упрекнул Запад в давлении на африканские страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, заявления западных политиков, указывающих на это, есть в открытых источниках: интернете и СМИ. Озеров отметил, что такое положение дел не вызывает восторг у африканских государств.

«Мы исходим из того, что африканские государства — это суверенные страны, которые обладают независимостью, суверенитетом и собственной политической волей и вполне в состоянии принять решения, которые отвечают их национальным интересам», — добавил он.

Проведение второго саммита «Россия-Африка» запланировано на июль 2023 года в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Россия надеется запустить прямое авиасообщение с ЮАР к лету 2023 года. Как отмечал Озеров, запуск прямого авиасообщения будет способствовать развитию туризма между странами.

Политика,Олег Озеров,МИД России,
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