Путин рассказал, как пилот вертолета отказался везти его из-за плохой видимости

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями отечественной авиации, посвященной 100-летию сферы, рассказал, как однажды пилот вертолета, на котором должен был лететь Путин, отказался от полета, руководствуясь соображениями безопасности.

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Путин вспомнил, что в это время была плохая видимость и летчик отказался от полета.

«Командир вышел — я уже был президентом — и говорит: «Я командир судна, и я принимаю решение. Я не полечу». Развернулся и ушел». Это чрезвычайно важная вещь», — сказал глава государства.

Он напомнил, что представителям сферы крайне важно принимать решения «в пользу безопасности», так как в их руках — не только их собственная жизнь, но и жизнь десятков людей.

Президент также заявил, что в его жизни были подобные случаи, когда экипаж принимал аналогичное решение. Он рассказал, как в другой раз в самолет попала птица и один двигатель заглох. Командир воздушного судна ответил Путину, что сможет дотянуть, но все-таки посадил борт на промежуточный аэродром, руководствуясь тем же принципами безопасности.