Путину сообщили количество летающих в РФ иностранных авиакомпаний

Министр транспорта РФ Виталий Савельев на встрече с Владимиром Путиным 9 февраля рассказал, сколько иностранных авиакомпаний осуществляют полеты в Россию. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

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По словам Савельева, в Россию летают 53 авиакомпании из 27 стран, из РФ — 14 в 22 государства. Глава ведомства напомнил, что сейчас российский авиапарк состоит почти из 1300 самолетов, для пассажирских перевозок из них используются 1163.