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38 минут назад

В Госдуму внесут проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время

Илья Родин

Депутат Михаил Матвеев рассказал в своем Telegram-канале, что планирует внести в Госдуму законопроект о переходе на летнее и зимнее время.

В Госдуму внесут проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время
Фото: ТАССТАСС

Парламентарий пояснил, что к нему поступил ряд обращений с просьбой о возвращении «перехода на летнее/зимнее время».

Политик отметил, что в ближайшее время подготовит законопроект и внесет на рассмотрение Госдумы.

Комментаторам не следует писать, предупредил Матвеев, что депутату необходимо заниматься другими, более важными делами. Он объяснил это тем, что ранее в Самарской области жители даже проводили акции, на которых требовали вернуть региональный часовый пояс.

Подписчики уточнили, что Самара действительно теперь отличается от столицы. В городе «в 3 утра летом светло, а в 4 вечера зимой - ночь». Они добавили, что жить «по Москве» было удобнее.

Кроме того, комментаторы призвали все же заняться реальными региональными вопросами, а не прыжками во времени. В частности, они посоветовали обратить внимание на переход в районе остановки «больница Середавина».

Вместе с тем, часть пользователей поддержала инициативу депутата. Они отметили, что тем, кто рано едет на работу, очень «этого часа не хватает зимой».

Политика,Михаил Матвеев,Госдума,
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