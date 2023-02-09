В Госдуму внесут проект о возвращении перехода на летнее и зимнее время

Депутат Михаил Матвеев рассказал в своем Telegram-канале, что планирует внести в Госдуму законопроект о переходе на летнее и зимнее время.

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Парламентарий пояснил, что к нему поступил ряд обращений с просьбой о возвращении «перехода на летнее/зимнее время».

Политик отметил, что в ближайшее время подготовит законопроект и внесет на рассмотрение Госдумы.

Комментаторам не следует писать, предупредил Матвеев, что депутату необходимо заниматься другими, более важными делами. Он объяснил это тем, что ранее в Самарской области жители даже проводили акции, на которых требовали вернуть региональный часовый пояс.

Подписчики уточнили, что Самара действительно теперь отличается от столицы. В городе «в 3 утра летом светло, а в 4 вечера зимой - ночь». Они добавили, что жить «по Москве» было удобнее.

Кроме того, комментаторы призвали все же заняться реальными региональными вопросами, а не прыжками во времени. В частности, они посоветовали обратить внимание на переход в районе остановки «больница Середавина».