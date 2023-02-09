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13 минут назад

Путин: Россия не начинала боевых действий, а пытается их закончить

Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиаотрасли в день 100-летия отечественной гражданской авиации заявил, что Россия не начинала боевых действий, а наоборот пытается закончить их.

«Мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и тех, кто их поддерживал, в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось», — подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что после этого произошли события в Крыму и на Донбассе и с этого времени в нарушение всех договоренностей и обязательств регионы Донбасса «были взяты в блокаду», по ним «начали работать с помощью тяжелой техники» и «неоднократно проводили крупные военные операции», по сути «начали войну», которая продолжалась восемь лет.

«Войну на истребление людей, которые там живут и чувствуют себя кровно связанными с Россией, русской культурой, русским языком», — подчеркнул Путин.

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С февраля 2022 года российские Вооруженные силы ведут на Украине специальную военную операцию, направленную, как подчеркивал Путин, на оказание помощи народу Донбасса, а также на денацификацию и демилитаризацию украинских властей.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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