Путин: Россия не начинала боевых действий, а пытается их закончить

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиаотрасли в день 100-летия отечественной гражданской авиации заявил, что Россия не начинала боевых действий, а наоборот пытается закончить их.

«Мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и тех, кто их поддерживал, в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось», — подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что после этого произошли события в Крыму и на Донбассе и с этого времени в нарушение всех договоренностей и обязательств регионы Донбасса «были взяты в блокаду», по ним «начали работать с помощью тяжелой техники» и «неоднократно проводили крупные военные операции», по сути «начали войну», которая продолжалась восемь лет.