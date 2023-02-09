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21 минуту назад

Стали известны подробности о новом пакете санкций против России

Илья Родин

Страны ЕС в ближайшие дни введут десятый пакет ограничительных мер против России, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновница подчеркнула, что Москва должна понести ответственность за проведение спецоперации на Украине, заплатить за свои действия.

В ближайшие дни Еврокомиссия предложит новый, десятый пакет рестрикций против России, отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, в список санкций будут включены дополнительные меры стоимостью свыше 10 млрд евро.

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Кроме того, европейские страны учтут просьбу украинского лидера Владимира Зеленского и расширят санкции против российских военачальников и журналистов, резюмировала глава Еврокомиссии.

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